تعرض ثكنة الجيش اللبناني في منطقة عرمان في الشمال لاطلاق نار من قبل ارهابيين ما ادى الى استشهاد عسكري وجرح اخرَين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 02:36

تعرض ثكنة الجيش اللبناني في منطقة عرمان في الشمال لاطلاق نار من قبل ارهابيين ما ادى الى استشهاد عسكري وجرح اخرَين

منذ 30 mins 27 September، 2020
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