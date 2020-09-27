تراجع حدة الاشتباكات في وادي خالد والمداهمة مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2020 - 01:02

تراجع حدة الاشتباكات في وادي خالد والمداهمة مستمرة

منذ 1 ساعة 26 September، 2020
وادي خالد
لبنان

تراجعت حدة الاشتباكات نسبيا في محلة الفرض في وادي خالد في عكار، حيث لا تزال القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمساندة من الجيش، تتابع عملية المداهمة لأحد المنازل، إثر توافر معلومات عن وجود عناصر ارهابية مسلحة فيه، واشتبكت معها لساعات لم تعرف نتائجها رسميا بعد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

ولا تزال تسمع بين الحين والآخر أصوات القذائف والأعيرة النارية. وسط تدابير أمنية مشددة يفرضها الجيش الذي أقفل العديد من الطرقات في محيط موقع العملية، وسير دوريات مؤللة.

وأكد رئيس بلدية العماير رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ، في بيان، أن منطقة وادي خالد “كانت وستبقى عرين الجيش والقوى الامنية، وهي التي تثبت بكل معركة بأنها جند وسياج لهذا الوطن، وهي ستبقى إلى الرمق الأخير مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ومستعدة للتعاون الكامل مع أجهزة الدولة، وإذا اقتضى الأمر يحمل شبابها السلاح ويكونون جنبا إلى جنب مع القوى الأمنية والجيش”. وأضاف: “ونقول لبعض الأبواق التي تغرد على غير منوال: خسئتم نحن أبناء وادي خالد محاربين للارهاب بكل أشكاله ومن أي جهة أتى أو لأي جهة انتمى، عاش الجيش، عاشت القوى الأمنية، عاش لبنان، والموت للارهاب بكل أشكاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة