16 حالة إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في اليومين الماضيين

أعلنت وزارة الصحة العامة، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار يوم الخميس الماضي، إضافة إلى فحوص PCR لرحلات وصلت أمس الجمعة، وأظهرت النتائج وجود ست عشرة (16) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج يوم الخميس في 24 أيلول 2020 كالتالي:

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

– رحلة حلب: شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 25 أيلول 2020 كالتالي:

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية