وزارة الصحة توضح: لا فحوص PCR مفتوحة في المستشفى الميداني الإيطالي

أوضحت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن “المعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديم المستشفى الميداني الإيطالي في منطقة الحدث، فحوص PCR مجانية مفتوحة للجميع، هي معلومات غير دقيقة. والصحيح أن المستشفى يجري فحوص PCR للأشخاص الذين سيخضعون في داخل المستشفى الميداني، لواحد من العلاجات المتوفرة، بهدف حماية المرضى والطاقم الطبي الموجود من عدوى فيروس كورونا”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: وفي هذا السياق، يجدر التذكير أيضا بأن المستشفى لا يعالج حالات الطوارئ الطبية ومرضى الكورونا، بل يقدم المعاينات الطبية وفق الإختصاصات التالية: طب عام، جراحات بسيطة، أمراض وجراحة العظام، كما يجري بعض الفحوصات المخبرية والشعاعية، بناء على فحوص سريرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية