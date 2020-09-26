مستشفى الحريري: 4 وفيات وشفاء 5 مصابين خلال الساعات الأخيرة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مساء اليوم، تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 411 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5 حالات.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 470 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27 حالة.

– حالات وفاة: 4.

المصدر: الوكالة الوطنية