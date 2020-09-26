خلية الأزمة في القبيات: ارتفاع عدد المصابين منذ بداية الأسبوع إلى 35

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان، أن النتائج الإيجابية منذ بداية الأسبوع أصبح عددها 35، بعدما أضيفت إليها 14 نتيجة إيجابية صدرت اليوم، و”يتوقع صدور نتائج جديدة غدا”. وذكرت الأهالي بـ “قواعد الحجر التالية:

– إن اتت النتائج سلبية فيعني ذلك أنه على أصحابها الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما وإعادة فحص الPCR في نهايتها.

– إن أتت النتائج إيجابية فيعني ذلك أنه على أصحابها الإلتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما وإعادة الفحص في نهايتها، فإن أتت نتيجته سلبية يتم تأكيدها بعد 5 أيام.

– نسأل جميع من لديهم أماكن خاصة للحجر الصحي، أقله غرفة خاصة مع حمامها، إفساح المجال أمام من ليس لديهم أمكنة للحجر، على أن يتم كل ذلك بالتنسيق مع الخلية.

4- بالنسبة للباقين من المخالطين، فسيتم إجراء فحص ال PCR لهم، بداية الأسبوع المقبل، على أن يلتزم الجميع الحجر المنزلي لمدة 14 يوما منذ تاريخ التخالط.

5- نذكر الجميع وخاصة كل من لديه عوارض أو تخالط بضرورة التواصل معنا (اتصال أو واتساب) على الرقمين: 70/703392- 71/743192”.

المصدر: الوكالة الوطنية