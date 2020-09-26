الرئيس الفرنسي يتناول الأزمة اللبنانية في مؤتمر صحافي مساء الأحد

أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث مساء الأحد في مؤتمر صحافي حول الوضع السياسي في لبنان عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة جديدة. ويعكس عقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا في القصر الرئاسي وهو أمر نادر، مدى اهتمامه بالمسألة بعد إخفاق الفرقاء اللبنانيين في تشكيل حكومة في منتصف أيلول/سبتمبر طبقا لتعهدات التزموا بها أمام ماكرون في بيروت.

وكان ماكرون الذي زار العاصمة اللبنانية مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، نبه في 2 أيلول/سبتمبر إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطان أساسيان لحصول لبنان على مساعدات مالية. وقال خلال لقائه الفرقاء اللبنانيين في بيروت “في حال عدم وفاء (الفرقاء اللبنانيين) بوعودهم بحلول تشرين الأول/اكتوبر فسيكون ثمة تداعيات”.

بدوره، قال وزير خارجية فرنسا جان-ايف لودريان الأسبوع الحالي أثناء اجتماع انعقد عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “في غياب الاصلاحات لن يكون هناك مساعدة مالية دولية، وفي حال طبقت فلن نوفر جهدا لمساعدة لبنان”.

واعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب السبت عن مهمة تشكيل حكومة جديدة. وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون قبوله الاعتذار، وأكد أن “المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم”. ومن المرتقب عقد مؤتمر دولي جديد لمساعدة لبنان في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية