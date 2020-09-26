اليمن: استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل الجيش السعودي قرب الشريط الحدودي مع مديرية منبه في #صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 20:08

اليمن: استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر إثر تعرضهم لاعتداء من قبل الجيش السعودي قرب الشريط الحدودي مع مديرية منبه في #صعدة

منذ 27 mins 26 September، 2020
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