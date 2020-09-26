مراسل المنار : مجموعة من 15 مسلح تسللت من تل كلخ الى الهيشة شمال لبنان وتم رصدها وداهمتها القوى الضاربة وتدخلت مغاوير الجيش اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2020 - 20:08

مراسل المنار : مجموعة من 15 مسلح تسللت من تل كلخ الى الهيشة شمال لبنان وتم رصدها وداهمتها القوى الضاربة وتدخلت مغاوير الجيش اللبناني

منذ 31 mins 26 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة