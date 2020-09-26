أهالي منطقة الشدادي السورية بريف الحسكة يتظاهرون احتجاجاً على جرائم “قسد” والاحتلال الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 20:08

أهالي منطقة الشدادي السورية بريف الحسكة يتظاهرون احتجاجاً على جرائم “قسد” والاحتلال الأمريكي

منذ 55 mins 26 September، 2020
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خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

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