37 إصابة جديدة في محافظة عكار

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي جديد يسجل في عكار، الأمر الذي رفع عدد المصابين المسجلين في المنطقة منذ منتصف آذار وحتى اليوم الى 750 مصابا. أما الحالات الايجابية قيد المعالجة فهي: 332 حالة.

كما سجلت 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء الى 409 حالات. أما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة فبلغت 557 حالة. ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين على 9 حالات منذ بدء الازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام