التحكم المروري: تصادم بين مركبتين محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 18:24
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رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته السبت أي صيغة حكومية أو أسماء لتشكيلة حكومية جاهزة
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يقبل اعتذار الرئيس المكلف وسيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور
الرئيس المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة من قصر بعبدا
أديب: تبين لي أن التوافق الذي قبلت من أجله المهمة الوطنية في لبنان لم يعد قائما
الرئيس بري: لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من اغرقها فيما يخالف كل الاصول المتبعة
الرئيس بري: المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الاصلاحات والحكومة هي الآلة التي عليها ان تنفذ هذه الاصلاحات بعد اقرارها
الرئيس بري: كل الكتل مع الاصلاحات والمجلس أكثر المتحفزين لاقرار ما يجب ومتمسكون بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها
دياب: اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة
النائب سعد الحريري: اللبنانيون يضعون اعتذار اديب بخانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم
رؤوساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام أسفوا على الإلتفاف على الفرصة التي اتيحت للبنان
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: نتمسك بالمبادرة الفرنسية القائمة على أولوية تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: المهم هو قدرة الحكومة على الإنجاز وأن تحصل على ثقة المجلس النيابي
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أكد ضرورة انعاش المبادرة التي أتى من أجلها الرئيس الفرنسي من خلال اختيار رئيس وفاقي
فرنجية: أي رئيس تابع لطرف لن يسير بلبنان إلى الأفضل ومن الضروري الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" للأعمال العدائية في العاصمة الليبية
الوكالة الفرنسية: أصيب أكثر من 32.622.490 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 993.438 شخصا في العالم منذ ظهوره
هنية أكد موقف حماس الداعم لإنجاح الحوار مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية فلسطينية واحدة للتصدي للمؤامرت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصدر قضائي فرنسي: توقيف مشتبه فيه جديد في هجوم باريس
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" للأعمال العدائية في العاصمة الليبية
الوكالة الفرنسية: أصيب أكثر من 32.622.490 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 993.438 شخصا في العالم منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
26 September، 2020
أنفاق المطار
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