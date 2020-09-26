التحكم المروري: تصادم بين مركبتين محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 18:24

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 26 September، 2020
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