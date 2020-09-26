التحكم المروري: قطع السير على تقاطع #الصيفي #بيروت بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 18:24

التحكم المروري: قطع السير على تقاطع #الصيفي #بيروت بالاتجاهين

منذ 1 ساعة 26 September، 2020
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