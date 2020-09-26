إصابة في مجدل سلم وحالة وافدة من بيروت إلى البلدة

أعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا لليوم، “تسجيل إصابة واحدة في بلدة مجدل سلم، فضلا عن وجود اصابة واحدة وافدة من بيروت إلى بلدتها مجدل سلم، وبناء عليه فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الأزمة حتى تاريخه، هو 196 إصابة وحالات الشفاء 139 حالة وست حالات وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 48 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 45 منها قيد الحجر المنزلي، و3 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

ولفتت إلى أنها وبالتعاون مع طبابة القضاء “هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، مشددة على “ضرورة الالتزام بكل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام