مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته الست أي صيغة حكومية او أسماء مقترحة لتشكيلة حكومية جاهزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2020 - 16:42

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته الست أي صيغة حكومية او أسماء مقترحة لتشكيلة حكومية جاهزة

منذ 6 mins 26 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة