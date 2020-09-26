الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تعلن تمسكها بالمبادرة الفرنسية وتدعو لمواصلتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 16:42

الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تعلن تمسكها بالمبادرة الفرنسية وتدعو لمواصلتها

منذ 2 ساعة 26 September، 2020
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