فرنجية بعد لقائه الراعي: المبادرة الفرنسية فرصة ذهبية للبنان ويجب ان تستمر عبر رئيس وفاقي

أكد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أننا “تحت سقف بكركي بأي حوار تدعو إليه”، معتبرا أن “المبادرة الفرنسية فرصة ذهبية للبنان ويجب ان تستمر عبر رئيس وفاقي”، داعيا الى “الاسراع بتشكيل حكومة وفاق لانقاذ لبنان مما هو فيه”.

كلام فرنجية جاء إثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان الذي وصله عند الظهر يرافقه المونسنيور اسطفان فرنجية، وكان في استقباله عند المدخل النائب البطريركي العام المطران جوزيف نفاع والمسؤول الاعلامي المحامي وليد غياض.البطريرك الراعي استقبل فرنجية على شرفة الجناح البطريركي حيث عقد اجتماع امتد على مدى ساعة تخلله بحث في مجمل الاوضاع العامة في البلاد.

إثر اللقاء، أكد فرنجية أننا “جئنا بناء على دعوة غبطته للتشاور في الامور العامة وقد أكدنا أننا تحت سقف بكركي في أي حوار ونحن نشعر برعايته الابوية ونعتبر أنفسنا في بيتنا”.

ولفت الى أنه “تم التشاور مع البطريرك في مجمل الاوضاع بعمق وبصراحة تامة”، مؤكدا أن “المبادرة الفرنسية فرصة ذهبية قد لا نحصل على مثلها في المستقبل لذا لا يجب ان نخسرها وإن كانت ليست الفرصة الوحيدة أو المشروع الوحيد لخلاص لبنان لان عمر هذا البلد أطول بكثير منا جميعا”، مشددا على أن “هذه المبادرة يجب أن تستمر ومن الضروري إنعاشها عبر الاتفاق على رئيس وفاقي قد يكون الرئيس أديب او غيره إنما لا يمكن لاي طرف تسيير الامور لوحده، فأي حكومة تكون على شاكلة الحكومة السابقة برئيس يختاره أي طرف أو فريق نعتبر أنفسنا غير معنيين به”.

وإذ أعرب عن تفاجئه وهو بطريقه الى الديمان باعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، أكد “ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وفاقية لانقاذ لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام