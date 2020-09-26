الحريري للمصفقين لسقوط المبادرة الفرنسية: ستعضون أصابعكم ندماً

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري ان أهل السياسة في لبنان يقدمون لاصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في ادارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية.

وفي بيانٍ أصدره تعليقاً على اعتذار الرئيس المكلف ،رأى الحريري أن”اللبنانيين يضعون اعتذار اديب بخانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن انفسهم في الداخل والخارج”، مضيفاً لاولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من انبل الاصدقاء وفق تعبير الحريري.

المصدر: مواقع