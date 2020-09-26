الحريري للمصفقين لسقوط المبادرة الفرنسية: ستعضون أصابعكم ندماً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2020 - 14:52

الحريري للمصفقين لسقوط المبادرة الفرنسية: ستعضون أصابعكم ندماً

منذ 9 mins 26 September، 2020
سعد الحريري
لبنان

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري ان أهل السياسة في لبنان يقدمون لاصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في ادارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية.
وفي بيانٍ أصدره تعليقاً على اعتذار الرئيس المكلف ،رأى الحريري أن”اللبنانيين يضعون اعتذار اديب بخانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن انفسهم في الداخل والخارج”، مضيفاً لاولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من انبل الاصدقاء وفق تعبير الحريري.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة