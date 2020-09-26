الرئيس دياب: جاء اعتذار أديب اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2020 - 14:52
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1143 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
الرئيس المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة من قصر بعبدا
أديب: تبين لي أن التوافق الذي قبلت من أجله المهمة الوطنية في لبنان لم يعد قائما
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يقبل اعتذار الرئيس المكلف وسيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور
الرئيس بري: لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من اغرقها فيما يخالف كل الاصول المتبعة
الرئيس بري: المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الاصلاحات والحكومة هي الآلة التي عليها ان تنفذ هذه الاصلاحات بعد اقرارها
الرئيس بري: كل الكتل مع الاصلاحات والمجلس أكثر المتحفزين لاقرار ما يجب ومتمسكون بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها
دياب: اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة
النائب سعد الحريري: اللبنانيون يضعون اعتذار اديب بخانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم
رؤوساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام أسفوا على الإلتفاف على الفرصة التي اتيحت للبنان
المشاط: من يجلس على مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة لا يمثل إلا حفنة منبوذة ومطرودة من قبل الشعب اليمني
الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة: الإدارة الامريكية و"إسرائيل" استبدلتا الشرعية الدولية بصفقة القرن وخطط الضم
عباس يتلقى اتصالا من هنية ويؤكد دعمه لجهود الحوار بين حماس وفتح وصولا لإجراء الإنتخابات المتفق عليها
هنية أكد موقف حماس الداعم لإنجاح الحوار مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية فلسطينية واحدة للتصدي للمؤامرت
ترامب: الأمريكيون قد لا يعرفون الفائز في الانتخابات المقبلة قبل عدة أشهر بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد
أستراليا تطالب مع أميركا اللاتينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحرية الحصول على اللقاحات ضد كورونا عند إنتاجها
مصدر قضائي فرنسي: توقيف مشتبه فيه جديد في هجوم باريس
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" للأعمال العدائية في العاصمة الليبية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس دياب: جاء اعتذار أديب اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين
منذ 58 mins
26 September، 2020
المبادرة الفرنسية
التعليقات
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