الرئيس دياب: جاء اعتذار أديب اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2020 - 14:52

الرئيس دياب: جاء اعتذار أديب اليوم ليعيد الأمور إلى الوراء وليزيد الصعوبات على لبنان واللبنانيين

منذ 58 mins 26 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة