رئيس بلدية عمشيت: بحال استمر تزايد عدد المصابين سيتم عزل البلدة

وجه رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى رسالة الى أهالي البلدة وسكانها، أعلن فيها انه “في حال استمر تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد يوما بعد يوم داخل النطاق البلدي، سيتم اتخاذ القرار بعزل البلدة حتى ايقاف العدوى وعدم انتقالها بسرعة”، مشيرا الى ان “الاصابات اليوم بين عمر الشباب، ونتخوف من انتقالها الى كبار السن فتحصل وفيات”.

واذ اعتبر أن “تزايد عدد الاصابات في العديد من المناطق يدعو الى القلق وينذر بخطر داهم”، شدد على “ضرورة إلغاء كل المناسبات الاجتماعية والعائلية والتجمعات والتزام وضع الكمامة وتعقيم اليدين بشكل دائم خصوصا عند التعامل بالاوراق النقدية او المعاملات الادارية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي منعا لتفشي هذا الوباء والحفاظ على صحة المواطنين”.

وأعلن انه “سيعاد العمل بمستشفى مار مخايل في البلدة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للكوارث، الاسبوع المقبل، وعلى نفقتها، بعد الاجتماع الذي عقدته قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في هذا الخصوص مع المسؤولين عن هذه المؤسسات وفي حضور طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة ورئيس البلدية”، منوها بالجهود التي تبذلها القائمقام في متابعة موضوع كورونا في القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام