فرنجية: من الضرورة انعاش مبادرة فرنسا وعلينا الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني تنقذ لبنان

قال رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، بعد لقائه ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، “تفاجأنا باعتذار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ ونأسف لما حصل”.

واعتبر أنه “لا يمكن أن أقول بأن المبادرة الفرنسية التي أتى من أجلها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ هي الفرصة الوحيدة، بل هي فرصة ذهبية قد لا نحصل على مثلها في المستقبل، ومن الضرورة إنعاشها، برئيس وفاقي بالبلد لأن أي رئيس طرف لن يسير بلبنان​ إلى الأفضل”.

وأعلن فرنجية عن أنه “علينا الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني تنقذ لبنان من ما هو فيه”.

المصدر: موقع المنار