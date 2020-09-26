فرنجية: من الضرورة انعاش مبادرة فرنسا وعلينا الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني تنقذ لبنان

قال رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، “تفاجأنا باعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ونأسف لما حصل”.
واعتبر أنه “لا يمكن أن أقول بأن المبادرة الفرنسية التي أتى من أجلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة، بل هي فرصة ذهبية قد لا نحصل على مثلها في المستقبل، ومن الضرورة إنعاشها، برئيس وفاقي بالبلد لأن أي رئيس طرف لن يسير بلبنان إلى الأفضل”.
وأعلن فرنجية عن أنه “علينا الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني تنقذ لبنان من ما هو فيه”.
المصدر: موقع المنار