قوى الامن: لن نتوانى عن قمع مخالفات عدم التقيد بنظام الصيد البري

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان الآتي: “مع بدء موسم الصيد، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من المواطنين الكرام وجوب التقيد بأحكام القانون رقم 580 نظام الصيد البري في لبنان، الذي حدد أنواع الطرائد والطيور والكميات التي يسمح بصيدها خلال رحلة الصيد الواحدة.

على الرغم من المهام الملقاة على عاتقها في هذه الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإن قوى الأمن الداخلي لن تتوانى عن قمع مخالفات الصيد على أنواعها (عدم حيازة رخصة صيد، اصطياد طيور ممنوع صيدها، استخدام وسائل وأدوات يمنع الصيد بواسطتها كاستعمال الشبك والدبق) وستسير القطعات الإقليمية المعنية دوريات في أوقات وأماكن مختلفة لضبط هذه المخالفات بكل جدية.

وانطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة وروح التعاون والثقة، بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي وبين المواطنين والجمعيات البيئية والصيد المستدام، وكما تحقق النجاح، نتيجة هذا التعاون المشترك، في الحد من ارتكاب العديد من المخالفات، على أكثر من صعيد، فإن هذه المديرية العامة على استعداد تام لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها من قبل المواطن والجمعيات البيئية (صور فوتوغرافية، فيديو)، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حسابنا “Lebisf” على تطبيق “Facebook” وعلى خدمة “بلغ”، على موقعنا الإلكتروني www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام