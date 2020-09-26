مصادر مطلعة على لقاء عون – أديب للمنار: الرئيس عون أكد دعمه للمبادرة الفرنسية وضرورة استمرارها لما فيه مصلحة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2020 - 13:00

مصادر مطلعة على لقاء عون – أديب للمنار: الرئيس عون أكد دعمه للمبادرة الفرنسية وضرورة استمرارها لما فيه مصلحة لبنان

منذ 38 mins 26 September، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة