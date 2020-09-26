الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم مع إرتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم غد الأحد.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع إرتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.

الاثنين: مشمس مع إرتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة. فوق الجبال من 19 الى 30 درجة. في الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55% و80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام