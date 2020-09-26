وزير الخارجية العراقي يزور ايران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم السبت.

واضاف خطيب زادة ان وزير الخارجية العراقي سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين خاصة نظيره محمد جواد ظريف لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية.

ويجري فؤاد حسين خلال زيارته الى طهران التي تستغرق يومين، مشاورات مع كبار المسؤولين في بلادنا بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته في آب/أغسطس الماضي إلى طهران.

كما يبحث الطرفان الايراني والعراقي خلال الزيارة تطورات المنطقة والتعاون بين إيران والعراق في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا