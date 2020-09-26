الرئيس روحاني: البيت الابيض منطلَق كل الجرائم ضد الشعب الايراني

قال الرئيس الشيخ حسن روحاني، ان على البعض ان يبتعدوا عن تضليل المواطنين واعطائهم معلومات خاطئة من أجل مصالح حزبية، موضحا ان منطلق كل الجرائم والضغوط على الشعب الإيراني هو واشنطن، وان الجالسين في مبنى البيت الابيض هم من سمح بارتكاب هذه الجرائم ضد الإيرانيين.

وفي كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، تطرق روحاني الى جرائم امريكا ومواقفها العدائية للشعب الإيراني. وقال “لقد اعلن الامريكيون اخيرا انهم جعلوا ايران تخسر ما لايقل عن 150 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الاخيرة”.

واضاف ان امريكا ومن خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الانسان حالت دون وصول الادوية والمواد الغذائية الى إيران، معتبرا ان البيت الابيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه الحالة من التوحش.

وتابع روحاني ان هذا الذي يسمى وزير خارجية وهو في الحقيقة (وزير الجرائم) في اشارة الى وزير الخارجية الامريكي، يعلن مفتخرا ان واشنطن منعت وصول سبعين مليار دولار الى إيران، وفي وقت لاحق اعلن وقف حصول ايران على خمسة مليارات من صندوق النقد الدولي. واوضح روحاني ان ايران لو كانت حصلت على هذا المبلغ لانفقته على الأدوية والعلاج.

واكد روحاني ان الشعب الايراني ورغم كل هذه الظروف تحلى بالثبات والمقاومة ولم يخضع للغطرسة الامريكية، لكنه على أية حال تعرض لبعض المصاعب والاضرار.

واشار الى أن المفترض للشعب الايراني ان يعيش خلال السنوات الثلاث الاخيرة حياة أكثر رخاء وان تكون الاسعار اقل مما هي عليه الآن، وقيمة الدولار تكون بشكل معقول، لكن جرائم البيت الابيض حالت دون ذلك، مؤكدا ان ايران متمسكة بمواقفها، واذا كانت طهران تقول الحق ولا يؤيدها الا دولتان او ثلاثة فان امريكا اليوم هي التي لاتحظى الا بتاييد دولتين او ثلاثة.

وذکر روحانی انه واثق من أن الادارة الامريكية ستستسلم يوما أمام الشعب الايراني، وان هذا الشعب سينتصر.

وفي جانب اخر من حديثه، دعا الرئيس روحاني المواطنين لمزيد من التعاون لاجتياز أزمة كورونا. وقال ان أكثر من نصف سكان البلاد التزموا خلال الاشهر الاخيرة بالبروتكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، داعيا المواطنين لمزيد من التعاون لعبور المرحلة الحالية.

وفي الختام تطرق روحاني الى ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام، وقال ان السفر الى العراق للمشاركة في هذه المراسم قد الغى لان العراق اعلن عدم استقبال الزوار من الدول الاخرى بسبب كورونا.

المصدر: وكالة ارنا