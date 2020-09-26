أهالي تمنين التحتا: لابعاد محطة تكرير مياه الصرف الصحي عن المنازل

نفذ عدد من أهالي ومزارعي بلدة تمنين التحتا اعتصاما عند الموقع المخصص لإنشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي، رافضين إنشاء المحطة في منطقة سكنية، ومطالبين بنقلها إلى مكان آخر غير مأهول بالسكان، استنادا إلى تقارير وزارة الصحة التي تؤكد الضرر الذي قد يلحق بالأهالي المجاورة منازلهم للمحطة.

وقال المعتصمون: “لسنا ضد إنشاء المحطة، إنما ضد الموقع الذي تم اختياره قرب المنازل وضمن الأراضي الزراعية، تخوفا من انتشار الأمراض والروائح الكريهة والحشرات، ونناشد المعنيين وقف الأعمال في انتظار صدور الحكم القضائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام