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September 26 2020 - 11:02

22 قتيلا في تحطم طائرة نقل عسكرية في أوكرانيا

منذ 9 mins 26 September، 2020
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أخبار دولية - اوكرانيا

قتل 22 شخصا على الأقل بينهم مجندون عسكريون وأصيب اثنان بجروح خطيرة الجمعة في تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني قرب خاركيف في شرق البلاد، على ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

وأكد نائب وزير الداخلية أنطون غيراشتشنكو حصيلة القتلى، واصفا الحادث بأنه “صادم” ومعلنا أن التحقيق جار لتبيان أسبابه. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان لا يزال يتصاعد من بقايا طائرة النقل أنطونوف-26.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان أن معظم (القتلى) كانوا طلابا” في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصا، بينهم 20 مجندا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارىء وفاة 22 شخصا وجرح اثنين، و”البحث لا يزال مستمرا عن ثلاثة اشخاص”.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث بأنه “ماساة مريعة”، مضيفا أنه سينتقل الى خاركيف السبت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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