أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 26-09-2020

البناء

• توقفت مصادر سياسية أمام الحملة التي تتولاها قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط اللتان تعبّران مباشرة عن توجهات ولي العهد السعودي في استهداف بسقف عالٍ الرئيس سعد الحريري على خلفية موقفه الأخير من تشكيل الحكومة وصولاً لاتهامه بالتعاون مع حزب الله.

• لفتت مصادر دبلوماسية الى حوار أجرته قناة سي أن أن مع الكاتب في نيويورك تايمز توماس فريدمان وما تضمنه الحوار من معطيات تؤشر الى مخاوف جدية من نشوب حرب أهلية أميركية وصفها بالثانية بعد الحرب التي انتهت بإعلان الولايات المتحدة متوقعاً أن تكون الثانية هي التمهيد لتفكيك الصيغة الفدرالية.

النهار

• يُنقل عن مسؤول سياسي بارز، أنّ جزءاً أساسياً من أزمة النفايات وتكدُّسها يعود إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بحزب بارز في المنطقة التي يتمّ فيها التكديس والفرز.

• لوحظ ان قرار الدعم لاسعار اللحوم لم يطبق في كل المناطق ولم يصمد سوى ايام قليلة.

• لم يقم مرجع أمني عُيّن اخيراً بزيارات أو لقاءات مع المرجعيات السياسية في طائفته، ويردّد أنّه رغم كل شيء يكنّ الاحترام والتقدير لمن عارض وصوله إلى هذا الموقع.

اللواء

• طلبت، وفقاً للمصادر الدبلوماسية، عاصمة كبرى من عاصمة إقليمية تسهيل ولادة الحكومة في لبنان!

• فوجئ وفد نيابي إلى مرجعية روحية بحجم الحفاوة والإهتمام، خلافاً لما كان متوقعاً!

• تجزم جهات عليمة أن الهيئات النقدية كانت في صدد خطوة مالية مقلقة،لولا تدارك الموقف، بعد فضحه، وتسريبه إلى الإعلام.

الجمهورية

• توقفت مراجع سياسية ودبلوماسية باهتمام أمام تخصيص رئيس دولة عربية ثالثة مقاطع من خطابه أمام الامم المتحدة لملف لبنان.

• لا ينكر مسؤولون في حزب فاعل أن هذا الحزب سيمنع تأليف حكومة لا ترضيه ويفضل أن تطول مدة تصريف أعمال حكومة دياب.

• لوحظ أن رئيس حزب مسيحي ينتهج حاليا سياسة الهجوم بدلاً من الدفاع واستباق أي طرح بطرح متقدم.

المصدر: صحف