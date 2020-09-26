أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 26-09-2020

الأخبار

أديب لا يؤلّف… هل يعتذر اليوم؟

الجامعات – الدكاكين: العرض متواصل!

‫FBI وفرع المعلومات: هذا هو «المنطق الوحيد» لما حصل في مرفأ بيروت!

النهار

8 آذار تسقط الفرصة الاخيرة وأديب يعتذر

اللواء

التأليف يدخل ساعات الحسم: مراسيم أو إعتذار!

إيميه على خط الاتصالات لإنقاذ المبادرة.. و«التيار العوني» في السفارة السورية

الديار

اجتماع الرئيس المكلف مع “الخليلين” لم يؤدِ الى حل العقدة

الحكومية: هل يعتذر اديب ام تُنقذ الوضع الخطوط المفتوحة بين باريس وبيروت؟

الجمهورية

التأليف يصطدم بالاصرار على التأخير

تحذير من سقوط الهيكل

الحكومة في مربع التباعد.. والاصرار على التسمية يهدد التأليف

البناء

اجتماع حاسم في بعبدا اليوم: الحكومة بين بدء المشاورات الجديّة للتأليف أو الفشل

الرئيس المكلّف لم يقدّم صيغة أو اسماً مع عون… ولم يفتح الباب للحلحلة مع «الخليلَيْن»

الحريريّ أمام مفترق في ظل التصعيد السعوديّ… وأديب عالق في منتصف الطريق

المصدر: صحف