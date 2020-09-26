وقفات بالعاصمة اليمنية صنعاء في ذكرى ألفي يوم من الصمود

نُظمت بأمانة العاصمة، يوم الجمعة، وقفات رفضًا للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ومرور ألفي يوم من الصمود بوجه العدوان.

وأشار المشاركون بالوقفات، إلى أن”هرولة الأنظمة العميلة للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني يعد خيانة للأمة والقضية الفلسطينية”.

وأكدوا الاستمرار في الصمود ورفد الجبهات بقوافل العطاء والرجال لتعزيز الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد قوى العدوان ومرتزقته.

واستنكر أبناء أمانة العاصمة، غطرسة تحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات، التمسك بالقضية المركزية للأمة والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: المسيرة