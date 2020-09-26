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September 26 2020 - 00:30

الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية

منذ 32 mins 26 September، 2020
علم الكويت
الكويت - عربي وإقليمي

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إلى حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.
وجاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الكويتي خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: “ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام”، مؤكدا “موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية”.
وشدد الصباح على “موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة”، وأن “القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة”.
وأكد دعم بلاده جهود استئناف المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.

المصدر: كونا

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