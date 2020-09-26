محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من هنية: دعم لجهود الحوار الفلسطيني

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وأكد عباس دعمه جهود الحوار بين حركتي “فتح” و”حماس” وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها.

وشدد على أهمية أن “يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية”.

وأكد هنية من جهته، موقف حركته “الداعم لإنجاح الحوار الجاري”، مشددا على “بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة”.

وأثنى على رعاية عباس لهذه الحوارات، ومواقفه الداعمة لها. كما وأشاد بخطاب عباس الذي ألقاه مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا اياه بالـ “معبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة”.

المصدر: مواقع