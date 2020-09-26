وزارة الصحة :4 حالات ايجابية بنتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 24/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 4 حالات إيجابية.
وجاءت نتائج 23/9/2020 كالتالي:
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
وجاءت نتائج 24/9/2020 كالتالي:
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).
” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).
” رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
” رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام