وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل 20 في تحطم طائرة عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 22:54
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1143 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
الرئيس المكلف مصطفى اديب بعد لقائه الرئيس عون: وضعت الرئيس باجواء الاستشارات وسنلتقي غدا السبت عند الساعة 11:00 صباحا
مصادر المنار: انتهاء اللقاء بين الخليلين وأديب ولا جديد والنقاش لا يزال حول مبدأ التسمية
مصادر مطلعة للمنار: لم يقدم اديب للرئيس عون اي تشكيلة او اي صيغة يقترحها للحكومة ولا اي تصور لتركيبتها
قيادة الجيش: مديرية المخابرات اوقفت الارهابي احمد الشامي المنتمي الى خلية الارهابي القتيل خالد التلاوي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نهج الإستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل ثبت بالتجربة اخفاقه
المفتي الجعفري الممتاز سأل من يسمون بأهل الحياد عن أي حياد يتحدثون بينما يجري تشكيل حكومة في كواليس ما وراء البحار
الشيخ أحمد قبلان:نحن نصر على تسمية وزرائنا ونرفض تسميتهم من قبل أي كان هذا هو موقفنا طالما نحن في دولة الطائف والطوائف
الشيخ قبلان: المطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع وليس رفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية
معاريف العبرية: السودان وسلطنة عمان تجريان محادثات متقدمة مع "اسرائيل" في الأيام الأخيرة
سفير ايران في روسيا: طهران تعتزم التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح ضد كورونا والمشاورات جارية بهذا الشأن
متظاهرون ضد العنصرية يتحدون حظر التجول في لويفيل الأميركية مطالبين بتحقيق العدالة بقضية بريونا تايلور
رئيس الوزراء الباكستاني: البشرية تتعرض حاليا للخطر بسبب سباق التسلح النووي
وصول اول طائرة ايطالية الى العاصمة السودانية الخرطوم تحمل مساعدات انسانية لمتضرري السيول والفيضانات
اندلاع حريق ضخم في مختبر شركة التكنولوجيا الصينية هواوي في مدينة دونغقوان
الخارجية الروسية: الوجود الاميركي في سورية غير شرعي وغير قانوني
منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا قد تصل الى مليوني شخص
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إلقاء القبض على مشتبه بهما بتنفيذ عملية الطعن في باريس والدوافع ما زالت غير معروفة
صحة العدو تعلن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بكورونا بتسجيل 7آلاف و527 إصابة في ال24 الساعة الماضية
رئيس الوزراء الباكستاني: البشرية تتعرض حاليا للخطر بسبب سباق التسلح النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل 20 في تحطم طائرة عسكرية
منذ 29 mins
25 September، 2020
اوكرانيا
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