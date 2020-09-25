وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل 20 في تحطم طائرة عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 22:54

وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل 20 في تحطم طائرة عسكرية

منذ 29 mins 25 September، 2020
أخبار موقع المنار

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