خلية الازمة في بلدة كفرصير:اثبات أربع حالات إيجابية

اصدرت خلية الازمة في بلدة كفرصير بيانا جاء فيه: “بعد إثبات أربع حالات إيجابية في البلدة خلال 72 ساعة الماضية وهم: ي. م – م.س-، م.س- م.ح يتم العمل على تحديد كافة المخالطين من ابناء البلدة، لذلك وتجنبا لازدياد الحالات بين ابناء بلدتنا قررت الخلية ما يلي:

1- إعلان حالة تعبئة صحية في البلدة لمدة أسبوع من تاريخ هذا البيان.

2- إلغاء كافة المناسبات والتجمعات والسهرات والزيارات.

3- إلزام المقاهي والمطاعم والملاعب بإزالة الطاولات والكراسي.

4- إلزام كافة المؤسسات والمحال التجارية وجميع أبناء البلدة بالكمامات والتباعد تحت طائلة تسطير محضر ضبط يحول الى النيابة العامة مباشرة.

5- تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وحصر شراء الحاجيات بشخص واحد من العائلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام