إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 11 إصابة لمقيمين مخالطين

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، وسام غزال تم تسجيل اليوم 11 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

صور: 2

العباسية: 2

صريفا: 1

زبقين: 2

الحوش: 1

شحور: 1

البرج الشمالي: 1

بافلية: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 811 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

199 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

612 حالة محلية (608 حالة من المخالطين ) بينها 103 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و19 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية.

109 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(12 حالات وفاة محلية)

وقد تماثل 294 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واشارت اوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام