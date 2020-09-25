مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 25-09-2020

لا جديدَ في مفاوضاتِ التشكيلةِ الحكومية ولا حتى في شكلِها سوى المغلفِ الاسودِ الذي دخلَ به الرئيسُ المكلفُ مصطفى اديب الى القصرِ الجمهوري في بعبدا، وخرج به ضارباً موعداً للقاءٍ ثانٍ مع الرئيس ميشال عون عندَ الحاديةَ عشرةَ من صباح الغد.

وقبلَ أن يبدأَ اصحابُ المخيلاتِ والنوايا السوداءِ بالتسريبِ والتأويلِ لما حمله صندوقُ اديب الاسود، أكدت دوائرُ القصرِ الجمهوري انْ لا صيغةَ او تشكيلةَ حكوميةً او حتى تصوراً لتركيبتِها قد وضعَها الرئيسُ اديب بعهدةِ الرئيس عون، وانما اطلعَه على نتائجِ الاتصالاتِ وتبادلا وجهاتِ النظرِ حولَها.

وفيما اللبنانيون على صفيحِ الانتظارِ فانَ الوقائعَ تشي بتمسكِ الفرنسي بمبادرتِه والاميركي بالتعطيل، والثنائي حركةِ امل حزبِ الله بالتسهيل، ولكنْ على قاعدةِ حفظِ مرتكزاتِ الشراكةِ الوطنيةِ وتحديداً في هذه الظروفِ الحساسةِ من عمر الوطن .

ولان العمرَ الممددَ للمبادرةِ الفرنسيةِ بدأَ يتآكلُ بفعلِ المتربصين لا سيما الاميركيين ، فان الجميعَ وعلى رأسهم الرئيسُ المكلفُ معنيٌ بعدمِ اطالةِ زمنِ الصومِ الحكومي، على انَ الانظارَ باتت تتجهُ الى لقاءِ الغدِ مع الرئيس عون، وما ستحملُه الساعاتُ الفاصلةُ عن هذا الموعدِ من مشاورات.

في ملف كورونا كلُ المشاوراتِ لم تصل الى مستوى الازمةِ بعد، وفيما التفشي الوبائيُ الى ازدياد، فقد فاقت الارقامُ المسجلةُ اليومَ الالفَ ومئةً واربعينَ اصابةً في رقمٍ قياسي جديد.

في جديدِ وباءِ الارهاب، فقد حاصر الجيشُ اللبنانيُ احدَ اوراقِه الخطرةِ في منطقةِ حيلان – زغرتا في الشمال، مع توقيفه الارهابيَ الفارَ احمد سمير الشامي المنتميَ الى مجموعةِ الارهابي القتيلِ خالد التلاوي متزعمِ خليةِ كفتون.

اقليمياً وفيما متزعمُ مسارِ التطبيعِ مع العدوِ اي السعوديُ ما زالَ جاثياً تحتَ طاولةِ التوقيعِ العلني، فانَ الاعلامَ العبريَ ما زال يتحدثُ عن تقدمٍ سياسيٍ ورؤيةٍ متقاربةٍ مع المملكة، الا ان محطةَ قطارِ التطبيعِ الثنائي القادم، قد حدّدها الاعلامُ العبريُ عندَ السودانِ وسلطنةِ عُمان .

المصدر: قناة المنار