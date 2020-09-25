حريق هائل في مبنى لشركة #هواوي في #الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 21:24

حريق هائل في مبنى لشركة #هواوي في #الصين

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
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