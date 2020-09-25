عباس: لن نركع ولن نستسلم ولن نحيد عن ثوابتنا

شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أنه “رغم كل ما تعرض ويتعرض له شعبنا، ورغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستسلم ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله”.

ودعا عباس “الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194”.

وقال عباس في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة إن “الشعب الفلسطيني يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات”، وأكد أن “منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسم شعبنا الفلسطيني وأن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: فلسطين اليوم