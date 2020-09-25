مستشفى الحريري: 82 إصابة بكورونا و25 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 19:48

مستشفى الحريري: 82 إصابة بكورونا و25 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 33 mins 25 September، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 753 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 465 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

– حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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