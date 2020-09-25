شرطة الأنبار يعلن اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين بتهم الارهاب في الفلوجة (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 19:48

شرطة الأنبار يعلن اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين بتهم الارهاب في الفلوجة (قناة الغدير)

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
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