مصادر مطلعة على لقاء عون-اديب: لم يقدّم اديب للرئيس عون اي تشكيلة او اي صيغة يقترحها للحكومة ولا اي تصور لتركيبة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 19:48

مصادر مطلعة على لقاء عون-اديب: لم يقدّم اديب للرئيس عون اي تشكيلة او اي صيغة يقترحها للحكومة ولا اي تصور لتركيبة الحكومة

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
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