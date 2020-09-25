مصادر مطلعة على لقاء عون-اديب: اديب وضع عون في نتائج الاتصالات التي اجراها من اجل الحكومة وتم تقييم هذه الاتصالات وتبادل وجهات النظر حولها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 19:48
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الرئيس المكلف مصطفى اديب بعد لقائه الرئيس عون: وضعت الرئيس باجواء الاستشارات وسنلتقي غدا السبت عند الساعة 11:00 صباحا
مصادر مطلعة للمنار: لم يقدم اديب للرئيس عون اي تشكيلة او اي صيغة يقترحها للحكومة ولا اي تصور لتركيبتها
قيادة الجيش: مديرية المخابرات اوقفت الارهابي احمد الشامي المنتمي الى خلية الارهابي القتيل خالد التلاوي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نهج الإستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل ثبت بالتجربة اخفاقه
المفتي الجعفري الممتاز سأل من يسمون بأهل الحياد عن أي حياد يتحدثون بينما يجري تشكيل حكومة في كواليس ما وراء البحار
الشيخ أحمد قبلان:نحن نصر على تسمية وزرائنا ونرفض تسميتهم من قبل أي كان هذا هو موقفنا طالما نحن في دولة الطائف والطوائف
الشيخ قبلان: المطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع وليس رفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية
طلال ارسلان: أكثر من مشكلة ستواجه الحكومة ورئيسها إذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة
رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أسف لأن يكون تشكيل الحكومة بيد الخارج وكأن البلد لا سيادة له
خلية الأزمة في فنيدق بالتعاون مع البلدية اتخذوا قرارا بإقفال كل مداخل البلدة بسبب انتشار كورونا
وقفة احتجاجية لأهالي ريف القامشلي شمال شرق سوريا رفضا للإحتلال الأميركي لمنطقتهم ودعما لسوريا قيادةً وجيشاً
معاريف العبرية: السودان وسلطنة عمان تجريان محادثات متقدمة مع "اسرائيل" في الأيام الأخيرة
نتنياهو يعلن أنه سيتم الاغلاق الشامل في كيان الاحتلال اعتبارا من بعد ظهر اليوم بسبب تفشي كورونا
سفير ايران في روسيا: طهران تعتزم التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح ضد كورونا والمشاورات جارية بهذا الشأن
الأمين العام للأمم المتحدة: البشرية فشلت في مواجهة جائحة كورونا والوباء هو اختبار للتعاون الدولي وقد فشلنا فيه
الرئيس الفنزويلي يعلن إنشاء كوماندوس عمليات خاص مكلف التصدي لأعمال تخريبية محتملة قد تقوم بها واشنطن على بلاده
الإعلام الايراني يوزع مشاهد جديدة لرصد حرس الثورة حاملة الطائرات الاميركية نيميتز والسفن قبل دخولها مضيق هرمز قبل اسبوع
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز سو_27 حلقت لمنع قاذفة أميركية من انتهاك الأجواء الروسية
متظاهرون ضد العنصرية يتحدون حظر التجول في لويفيل الأميركية مطالبين بتحقيق العدالة بقضية بريونا تايلور
مذكرات توقيف تركية بحق 82 شخصا بينهم رئيس بلدية على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد
إلقاء القبض على مشتبه بهما بتنفيذ عملية الطعن في باريس والدوافع ما زالت غير معروفة
صحة العدو تعلن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بكوونا بتسجيل 7آلاف و527 إصابة في ال24 الساعة الماضية
مذكرات توقيف تركية بحق 82 شخصا بينهم رئيس بلدية على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
صحة العدو تعلن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بكوونا بتسجيل 7آلاف و527 إصابة في ال24 الساعة الماضية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مصادر مطلعة على لقاء عون-اديب: اديب وضع عون في نتائج الاتصالات التي اجراها من اجل الحكومة وتم تقييم هذه الاتصالات وتبادل وجهات النظر حولها
منذ 1 ساعة
25 September، 2020
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