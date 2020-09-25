الأركان الروسية: مناورات “القوقاز 2020” نقلت إلى داخل البلاد حتى لا تثير التوتر في أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 19:46

الأركان الروسية: مناورات “القوقاز 2020” نقلت إلى داخل البلاد حتى لا تثير التوتر في أوروبا

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
الجيش الروسي
أخبار دولية - روسيا

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية  فاليري جيراسيموف ، ان وزارة الدفاع الروسية “نقلت عن عمد التدريبات العملية للمناورات  الإستراتيجية “القوقاز-2020″ الى داخل البلاد من أجل عدم إثارة التوترات في أوروبا”. وقال غيراسيموف “تقليديا ، استند التحضير للتدريبات الاستراتيجية وإجرائها إلى مبادئ أقصى قدر من الانفتاح المسموح به. وأُبلغ الملحقون العسكريون للدول الأجنبية بالهدف والمهام والمناطق والقوات”. وشدد على أن “التدريبات لم تكن موجهة ضد دول أخرى وتتماشى مع العقيدة العسكرية الروسية”، التي قال إنها “دفاعية بطبيعتها”.

المصدر: سبوتنيك

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