السعودية تسجل أقل معدل إصابات بـ “كورونا” منذ نيسان/أبريل الماضي

أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة، رصد 472 حالة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما يعد أقل معدل للحالات منذ 14 نيسان/أبريل الماضي. كما سجلت الوزارة السعودية 26 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بالوباء؛ إضافة إلى تسجيل 843 حالة تعافي من المرض.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة لدى وزارة الصحة السعودية 332329؛ من بينها 12068 حالة نشطة تتلقى العلاج، و1043 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وارتفع إجمالي حالات الوفاة بفعل كورونا إلى 4625 حالة؛ بينما بلغ العدد الكلي لحالات التعافي من الإصابة بالوباء 315636. ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على الصحة والسلامة. وأصبحت السعودية تحتل المركز الثاني عربيا، خلف العراق، بعد أن تصدرت قائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لشهور عديدة.

المصدر: سبوتنيك