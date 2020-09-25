سويسرا تدرج 15 دولة على قائمة الدول الخطيرة وبائياً من بينها بريطانيا وبلجيكا والدنمارك

أعلن المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا الجمعة، عن إدراج 15 دولة قائمة الدول الخطيرة وبائيا من بينها بريطانيا وبلجيكا والدنمارك، كما أضيفت إلى القائمة المناطق الفرنسية والإيطالية والنمساوية. ووفقاً لبيانات نشرت اليوم، استكمل تحديث قائمة الدول مع بريطانيا وبلجيكا والدنمارك والإكوادور والمجر وأيسلندا وأيرلندا وجامايكا ولوكسمبورغ والمغرب ونيبال. كما تضمنت قائمة الدول الخطرة من الناحية الوبائية هولندا وعُمان والبرتغال وسلوفينيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج منطقة بريتاني الفرنسية، وليغوريا الإيطالية، والنمسا العليا والنمسا السفلى في القائمة. وذكر المكتب أن كوسوفو وسان مارينو رفعتا من القائمة منذ 28 أيلول/سبتمبر. ويُطلب من الوافدين من البلاد ذات وضع وبائي غير مواتٍ الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

المصدر: سبوتنيك