الرئيس المكلف مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس عون: وضعته بأجواء الاستشارات حول تأليف الحكومة واتفقنا على اللقاء مجددا يوم الغد عند الـ11 صباحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 18:10

الرئيس المكلف مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس عون: وضعته بأجواء الاستشارات حول تأليف الحكومة واتفقنا على اللقاء مجددا يوم الغد عند الـ11 صباحا

منذ 32 mins 25 September، 2020
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