الرئيس عون يلتقي الرئيس المكلف ويبحث معه في مسار تأليف الحكومة(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2020 - 18:10

الرئيس عون يلتقي الرئيس المكلف ويبحث معه في مسار تأليف الحكومة(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 25 September، 2020
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