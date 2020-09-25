شبان يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 25 2020 - 16:32

شبان يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 6 mins 25 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات