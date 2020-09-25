شبان يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 25 2020 - 16:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس المكلف مصطفى أديب أجرى اتصالا بالرئيس عون وطلب تأجيل موعده في القصر من قبل الظهر إلى ما بعد ظهر اليوم
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نهج الإستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل ثبت بالتجربة اخفاقه
المفتي الجعفري الممتاز سأل من يسمون بأهل الحياد عن أي حياد يتحدثون بينما يجري تشكيل حكومة في كواليس ما وراء البحار
الشيخ أحمد قبلان:نحن نصر على تسمية وزرائنا ونرفض تسميتهم من قبل أي كان هذا هو موقفنا طالما نحن في دولة الطائف والطوائف
الشيخ قبلان: المطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع وليس رفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية
طلال ارسلان: أكثر من مشكلة ستواجه الحكومة ورئيسها إذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة
رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أسف لأن يكون تشكيل الحكومة بيد الخارج وكأن البلد لا سيادة له
الصحة اللبنانية: حالة وفاة واحدة وتسجيل 1027 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
محافظ جبل لبنان يقرر عزل بلدة عرمون لمدة أسبوع بسبب تفشي كورونا
خلية الأزمة في فنيدق بالتعاون مع البلدية اتخذوا قرارا بإقفال كل مداخل البلدة بسبب انتشار كورونا
وقفة احتجاجية لأهالي ريف القامشلي شمال شرق سوريا رفضا للإحتلال الأميركي لمنطقتهم ودعما لسوريا قيادةً وجيشاً
معاريف العبرية: السودان وسلطنة عمان تجريان محادثات متقدمة مع "اسرائيل" في الأيام الأخيرة
نتنياهو يعلن أنه سيتم الاغلاق الشامل في كيان الاحتلال اعتبارا من بعد ظهر اليوم بسبب تفشي كورونا
رويترز: الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوزت ال7 آلاف إصابة
اتفاق روسي مع أوزبكستان على تزويد الأخيرة بأكثر من 35 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك -V
سفير ايران في روسيا: طهران تعتزم التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح ضد كورونا والمشاورات جارية بهذا الشأن
الأمين العام للأمم المتحدة: البشرية فشلت في مواجهة جائحة كورونا والوباء هو اختبار للتعاون الدولي وقد فشلنا فيه
الرئيس الفنزويلي يعلن إنشاء كوماندوس عمليات خاص مكلف التصدي لأعمال تخريبية محتملة قد تقوم بها واشنطن على بلاده
الإعلام الايراني يوزع مشاهد جديدة لرصد حرس الثورة حاملة الطائرات الاميركية نيميتز والسفن قبل دخولها مضيق هرمز قبل اسبوع
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز سو_27 حلقت لمنع قاذفة أميركية من انتهاك الأجواء الروسية
متظاهرون ضد العنصرية يتحدون حظر التجول في لويفيل الأميركية مطالبين بتحقيق العدالة بقضية بريونا تايلور
مذكرات توقيف تركية بحق 82 شخصا بينهم رئيس بلدية على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد
إصابة 4 أشخاص في باريس بعملية طعن قرب مكاتب شارلي إيبدو سابقا
إلقاء القبض على مشتبه بهما بتنفيذ عملية الطعن في باريس والدوافع ما زالت غير معروفة
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة
صحة العدو تعلن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بكوونا بتسجيل 7آلاف و527 إصابة في ال24 الساعة الماضية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
شبان يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 6 mins
25 September، 2020
رشق مركبات المستوطنين
شرق قلقيلية
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}